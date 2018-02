Para conmemorar el día escolar de la No Violencia y Paz se tomó como referencia a Mahatma Ghandi como luchador pacífico por la paz. Johan Galtung fue también fundador de la disciplina académica Estudios para la paz, dejando claro que desarrollo y paz son situaciones que tienen cosas comunes, pues persiguen la supervivencia, el bienestar, la identidad y la libertad de los seres humanos. Amparo Zacarés, de la Universidad Jaime I, nos dice desde las páginas de Levante-EMV que la paz es el camino y que hay que aprender a convivir, a no declarar hostilidades, a no ser insensibles ante el dolor ajeno y saber mediar ante los conflictos. Aun con organismos como la ONU, que intenta siempre apaciguar los posibles conflictos y guerras, hoy todavía vemos los desastres, terrorismo, guerras que hay en el mundo. Parece que a veces la paz sea una utopía, como dijo Thomas Moro. A la paz no se llegará nunca con personas que despliegan arsenales atómicos y que retan al mundo insultándolo de forma arrogante. La no violencia debe ser una actitud social en el mundo. Francisco Javier Sotés Gil. València