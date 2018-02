Creo que no es correcto que los jubilados tengan una paga tan limitada, porque la mayoría de ellos tienen que comprar bastantes medicamentos. También hay otras personas que han trabajado (bien sin contrato, bien sin llegar al número de años mínimos exigidos) pero no han cotizado y ahora no tienen derecho a paga. Una manera de combatir el no llegar a fin de mes es poniendo unas ayudas o rebajar el precio de los medicamentos para estas personas, ya que son los que más medicinas compran. También podrían rebajar el precio de la luz para así poderlos ayudar, porque ¿cuándo seáis pensionistas qué recursos tendréis? Quimi Requena Gallach. Vallada.