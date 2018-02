Subidas de sueldo

¿Hasta cuándo nos desayunaremos con las noticias como las publicadas en este periódico sobre el intento de subir el sueldo en 4.000 euros la directora de un ente oficial, o sobre blindajes de sueldos en caso de cese en el cargo en el Ayuntamiento de València? Cito estos casos como más recientes y en sólo una semana por no sacar la lista que como un goteo va saliendo constantemente. Afortunadamente parece que les han parado los pies pero no nos extrañe que, al final, cuando la noticia se olvide, lo intenten y logren de una u otra manera. ¿A nadie le preocupa la vigilancia de Anticorrupción, Transparencia y demás entes que se han creado para atajar estos abusos? Aunque quizá estos hechos no sean de su competencia y haya que crear otro organismo específico –y de paso crear puestos para colocar a más amiguetes– para ocuparse de estos casos. En este caso han sido sus propios compañeros los que han sentido vergüenza ajena de las propuestas y les han llamado a la prudencia. ¿Hasta cuándo? Josefa María Calvo Senent. Rocafort.