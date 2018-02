Valencianisme al Port de Sagunt

La necessitat d´un partit valencianista en el Port de Sagunt és cada dia més important, un partit independent de Sagunt i de la ciutat de València. Cal reforçar les festes populars, la cultura valenciana, lliure ja del catalanisme i el blavearisme. Un partit que fora l´exemple per a la resta de la nació valenciana, sobretot per a les zones castellano-parlants, on cada vegada entra més gent valenciano-parlant. També cal reforçar la indústria i el turisme de qualitat amb ànsies de ser un referent de convivència d´estos dos sectors. Fa pena vore a gent com Montesinos en Ciudadanos, sent una defecció molt gran. Necessitem més autonomia, un Estatut d´Autonomia molt més desenrotllat, deixant a part el nacionalisme linguístic i apostant per un federalisme dins d´ Espanya i Europa. Miguel Ángel Sansano García. Port de Sagunt.