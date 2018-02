Hagámosle un favor al deporte

Lo ocurrido el miércoles en el partido entre el Real Madrid y PSG no fue más que una historia que ya conocemos y año tras año se repite. Año tras año observamos los mismos acontecimientos, ya no hablo de un Real Madrid irreconocible en la máxima competición europea, hablo de división de opiniones en el mundo del fútbol acerca de las decisiones arbitrales en partidos importantes de Champions League.

Tan solo con los dos equipos que disputaron este enfrentamiento anteayer, me viene a la cabeza una polémica final entre Atleti y Real Madrid, una muy polémica derrota por parte del PSG ante el Barcelona hace justo un año, una polémica semifinal entre Bayern de Munich y Real Madrid... Nadie puede negar que todos estos han sido maravillosos encuentros en los que por mucho que las decisiones arbitrales hayan podido influir, han estado cargados de emociones. No obstante, hagámosle un favor a el mundo del futbol, dejémonos de esa polémica innecesaria que tanto nos gusta y apliquemos de una vez el VAR. Ángel Ribera Sempere. València.