A Isabel Bonig

Algunes consideracions a les respostes que Isabel Bonig va donar el passat dia 11 al Levante-EMV, on es desprèn una visió distorsionada i manipulada de la realitat. Adoctrinar és fer classes de religió en les escoles o deixar l´educació en mans de la ideologia d´empresaris privats. L´educació lliure es dóna en una escola pública i laica, el vertader antídot contra la manipulació i corrupció. Quan s´ensenyará a l´escola la nostra historia!

La vertadera desvertebració del país són les províncies, per a açò es van crear; es vertebra llevant-les, i fent el valencià llengua oficial sense impediments. De la corrupció, amb demanar perdó no és suficient; permetre que Camps continue cobrant de l´erari públic ho demostra. És preocupant no diferenciar entre corruptor i corromput, i més si és polític o funcionari.

L´única sanitat universal i no discriminatòria és la pública. La que vostès volen acabar per a tornar al fracassat model Alzira, on tantes irregularitats estan aflorant.

Són vostès ferms defensors de l´autonomisme-centralisme, que tendeix a considerar als valencians perillosos i menors d´edat, i per açò ens sotmeten a un ferri control, que no ens deixar governar-nos i ens asfixia econòmicament. La que ha fet i fa que molts han hagut d´emigrar en els últims segles... Joan Martí i Serra. València.