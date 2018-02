Pensiones de vergüenza

Esta es una queja más dirigida a esta clase politica que solo piensa en sus sueldos y dietas millonarias, que cobran mensualmente, aparte de los famosos sobres, que haberlos haylos. Y ni una sola pension por debajo de 1200 euros. Una clase politica , toda, que si se rebajase todos esos ingresos millonarios podría solucionar el hambre y la miseria que pasamos los pensionistas que sufrimo la guerra , la postguerra y la criminal dictadura, y que cobramos pensiones miserables. Esa es la solución, y no ir tirando del fondo de reserva, que ya no hay. Por cierto, el Gobierno no ha sabido decir que los 68.000 millones que dejó Zapatero, también es «herencia recibida».

¿Donde está la izquierda por la que luchamos, por la que muchos se quedaron en el camino? Los que sobrevivimos pasamos nuestros últimos días de forma miserable. Del PP no esperamos nada, solo mas miseria, pero los que se dicen de izquierdas, ¿cuándo decidirán rebajarse esos sueldos y demás prebendas, para que cobremos la pensión que merecemos? Claro, esperan a que no quedemos ninguno. ¡Vergüenza! Solo formamos parte de la Europa decente para lo que a ellos les interesa, pero para igualar pensiones, no, y eso que somos la cuarta potencia... ¡Más vergüenza! Joan Carbonell. València.