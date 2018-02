¿Barrera electoral o mur?

Molt s´està parlant estos dies sobre la doble barrera electoral que se pretén aprovar després de la baixada del actual nefast 5 %. Nefast no per als partits més menuts, nefast per a la democràcia i per a la voluntat de milers de valencians que han vist com milers de vots s´han quedat sense representació i a les portes de les Corts per culpa d´una limitació antidemocràtica i caduca. De tota manera cal anar amb compte amb la reforma que se vol dur avant estos mesos en el parlament valencià. A vore si amb tot consagrem una nova desigualtat després d´anys d´injust 5 %. M´estic referint a la doble barrera, autonòmica i provincial, que ja se comença a escoltar per part d´alguns partits. No hem de tindre por a que un partit de caràcter provincial, que per altra banda mai ha existit, puga arribar a tindre representació. Això és la democràcia. Votar, arribar als parlaments i, des d´allí, treballar pels interessos dels teus ciutadans i de la teua terra. Fer normes pensant únicament en criteris partidistes no és una bona idea. O autonòmica o provincial, però dobles barres que acaben sent murs contra la democràcia no en necessitem. Sandre Llopis de Pau (Portaveu de Demòcrates Valencians) València.