¿Nueva letra para el himno?

Hemos oído la bella iniciativa de Marta Sánchezde una nueva letra para el himnode España. La propuesta y la buena intención nos parece logiosa y elogiable. Pero ¿servirá para algo? No es la primera vez que se pretende colocar letra a este himno que fue obsequio centroeuropeo a España. Pero lo cierto es que las tres iniciativas anteriores que conocemos no dieron resultado. Primero, que sepamos, fue Eduardo Marquina, con un texto que lamentamos no recordar; después, fue el fundador de las Teresianas, san Enrique de Ossó y Cervelló, quien redactó unas estrofas muy religiosas; por último, José María Pemán y Pemartín, quien personalmente nos relató unas líneas que poco más o menos decían así: «Triunfa España/ la patria con Numancia decidió morir;/ y España es inmortal€».

Ninguno de los tres intentos llegó a conseguir su implantación y el himno siguió sonando en numerosos acontecimientos sin letra y, a lo más, con un tarareo que no decía nada.

Se podían haber tomado medidas en algún momento para que el himno tuviera su letra patriótica, no partidista. Veamos a nuestros vecinos, los franceses, que están ya en la V República y siguen con la Marsellesa y no la han cambiado, lo mismo que continúan con la misma bandera nacional. Podría tomarse l ainiciativa en serio, con una comisión de expertos que lo estudiase y propusiese y con cualquiera de las tres letras anteriores o la nueva de Marta Sánchez, llegar a un acuerdo definitivo. Sin partidismos. Rafael Brines. València.