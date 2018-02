Pasarelas saludables

Ahora que me he jubilado tengo más tiempo para ir al médico. Sin ir más lejos, ayer mismo. No me dolía nada, pero hasta media mañana no tenía la clase de yoga y dicho sea de paso mi doctor da muy buenos consejos. Camino cada día, nado, me desplazo en bicicleta. Todo esto le conté.

No hombre no, ni se le ocurra. Si quiere estar en forma y evitar la artrosis suba y baje escaleras. Practique el pasareling. Mucho mejor que andar. Antes era más fácil, pero los del ayuntamiento no saben en que gastarse el dinero y se han llevado las pasarelas que había en la Avenida del Cid. Con lo bonito que era ver a papás y mamás empujando el coche del bebé, o el carro de la compra, a personas con movilidad reducida empujando su silla de ruedas, los niños cruzando alegres para ir al colegio. ¿Y lo rápido que pasaban los coches? Ahora están parados y sueltan más humo negro a la atmósfera. Quien quiera practicar el pasareling tendrá que ir a la Pista de Silla.

Me dejó tan convencido que he abierto una propuesta en change.org para que pongan pasarelas en todas las grandes avenidas de la ciudad. Por la salud y el medio ambiente. Valentín Fernández Fernández. València.