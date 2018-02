Pensionista indignada

Soy una pensionista de profesión maestra. Me asombro todos los dias porque todos los ciudadanos tenemos que haber cotizado mas de 35 años para poder tener la antiguedad reglamentaria. Pero los ministros y presidentes del Gobierno, además de vivir por lo que pagamos los ciudadanos en impuestos, con solo dos legislaturas se van de rositas y cobran el mil por cien. No comprendo , si son ciudadanos iguales que todos, no lo veo justo. Me indignan las palabras del presidente Rajoy instándonos a ahorrar. ¿De qué y de dónde? Reme Royo Mora. València.