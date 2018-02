Regresión innata

La historia que nos precede está marcada por un cúmulo de detritos de irracionalidad, chabacanería y otros carices de delirio social.

Las personas necesitamos algo así como un credencial humano, algo que demuestre al resto que disponemos de unos valores morales que les haga sentirse seguros. De este modo, legitimamos un dominio fundamentado en lo políticamente correcto. Por supuesto son necesarios unos valores intrínsecos corporativos y éticos para acrecentar una sostenibilidad social, pero, ¿acaso no es esto un tipo indirecto de alienación?

Deberíamos ser capaces de actuar de un modo favorable para todos, vivir en una sociedad basada en el altruismo y no en la imposición de valores aparentemente altruistas. Sin embargo, somos incapaces y siempre lo seremos puesto que de lo contrario, padeceríamos de un irreparable delirium tremens, ya que al parecer, cuando alguien deja de ser ignorante de un momento para otro, recae en la insensatez.

Muchos han intentado a lo largo de la historia mantener una estabilidad social, bien fuere mediante un mundo igualitario o bien mediante uno segregacionista, y lo cierto es que no ha servido para nada. Estamos en la misma situación en que estábamos hace dos mil años, durante un tiempo avanzamos, mas acto seguido retrocedemos el doble. Chema Navarro Sanchis. València.