Arco: ¿torpeza o jugada magistral?

Lo sucedido en Arco con la obra de Santiago Sierra no es más que un nuevo episodio en una trayectoria en la que la provocación ha sido una de las prácticas más recurrentes de este artista. Probablemente de no haber sido censurada la obra , más cercana al panfleto político que a la obra de arte, habría pasado por Arco sin pena ni gloria. Algún tertuliano habría hecho alguna referencia, algún periodista alguna columna, los visitantes a la feria algún comentario, pero nada más.

Sin embargo, tras la censura no hay tertuliano que no se considere obligado a comentar el suceso, ni medio de comunicación que no mencione lo acontecido en Arco. ¿Quiénes han salido ganando con esta censura? La galerista ha vendido rápidamente la obra y los 500 folletos informativos del montaje, la obrase ha convertido en un símbolo para el independentismo, el nombre del artista está en todas partes y los partidos políticos están viendo cómo sacar tajada del asunto... Decidan ustedes si ha sido un caso de torpeza, era previsible todo lo que está pasando, o de una jugada magistral por parte de algún listillo. Manuela Garcia Perez. València.