Basta de politización

La directiva del Fútbol Club Barcelona es lo más decepcionante que hay en el fútbol mundial, ya que ellos mismos declararon a todo el club independentista. Es un gravísimo error, ya que muchos aficionados no se sienten a favor de dicha postura; no hay que olvidar que este club tiene muchos seguidores fuera de Cataluña. Los resultados que está obteniendo el Barcelona en la presente temporada no pueden tapar la desastrosa y lamentable actitud de esta directiva cuyo único interés es la politización del fútbol, haciendo uso del Camp Nou como elemento propagandístico de su ideología separatista. No olvidemos que el fútbol es un deporte y no entiende de política. Nicolás Mollá Torres. València.