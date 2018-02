¿Y Calatrava?

Me ha llamado mucho la atención que, en las últimas semanas, en dos ruedas de prensa en La Ciudad de las Artes y las Ciencias –en la presentación del proyecto del Caixa Forum en el Ágora y en la del 20 aniversario de L´Hemisféric– el arquitecto autor de ambos edificios no haya estado presente ni física ni espiritualmente. Escasamente una sola mención en ambas ruedas para reconocer que nadie se había puesto en contacto con Santiago Calatrava para conocer su opinión respecto al proyecto elegido para el Caixa Forum. Está claro que el arquitecto valenciano sigue siendo tabú en nuestra ciudad, especialmente para una clase política que ha utilizado su figura en numerosas ocasiones (para bien o para mal). Mientras Calatrava sigue siendo reconocido en todo el mundo, en su propia ciudad se quiere correr un tupido velo. En algún momento deberíamos preguntarnos si tenemos en València tantas personalidades de renombre internacional como para no saber sacarles mayor partido. Pepita Vela. València.