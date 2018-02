Pensiones de miseria

Una vez más, vuelvo a hablar de las miseras pensiones que recibimos la gente mayor, la que hicimos este gran país en el que vivimos, o malvivimos. Felicito a todos los pensionistas que nos manifestamos el jueves; la mayoría, de los que cobramos 300, 400, 600, 700 euros... y los que no fueron son los que votan al PP, quizás algunos si fueron, en cualquier caso los menos. Aunque no estemos contentos, hemos de votar a la izquierda, no podemos seguir con este gobierno, y menos con el que auguran las encuestas: será peor, más dura y pura derecha.

Llevamos cinco años perdiendo poder adquisitivo, a pesar de lo que dicen estos impresentables personajes, sin sentimientos sociales, como Báñez, Hernando, Montoro o Rajoy. Sí, nos subieron el 0,25 % y a continuación nos suben el IVA el 3 %, nos imponen el copago y eliminan gran cantidad de medicamentos que no pagábamos. Suben todas las cosas, pero no perdemos poder adquisitivo. Me gustaría saber si la señora Villalobos llegaría a fin de mes, con su chófer Manolo, con la subida que me han hecho de 15 euros al año; yo sí llegaría con su sueldo, seguro.

¿Recuerdan aquello de « atado y bien atado»? Pues, bien, en todos los ministerios se respira el significado de aquella frase tan vigente. No debe haber ninguna pensión, de ningún tipo, con esas miserables cantidades. Joan Carbonell. València.