Hernando, el cínico

¡Ay, señor Hernando, es usted burlón, cínico en el peor sentido de la palabra! Y algo más que me callo, no vaya a ser que... Usted ya sabe en qué han dejado la libertad de expresión. Desvergüenza a la que añadir burla a los pensionistas con su comentario. La crisis dejó en la cuneta del paro a muchos trabajadores. Sólo habría faltado que los pensionistas se quedaran sin pensión. Luego no compare churras con merinas para decir que los pensionistas no han sufrido la crisis y, menos, que ustedes les hayan protegido. Se olvida del copago y de que el 0,25 % de incremento no compensa ninguna bolsa de la compra de ningún jubilado.

Los que en absoluto han sufrido la crisis son ustedes, ni todos aquellos que viven de los fondos públicos. Pero, en su caso, la desfatachez es delirante. Desempeñe su cargo con más honestidad. Podemos ser mayores, pero no gilipollas. No nos tome por lo que no somos y tenga más respeto a sus mayores. Francisco Lopez Cordón. València.