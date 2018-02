Una sociedad que no se entiende

¿Cuántas veces hemos cambiado, por ejemplo, de compañía telefónica? ¿O, los estudiantes, de carrera? Vivimos en una sociedad que no se comprende a sí misma, una sociedad que lo quiere probar todo y que no sabe lo que realmente necesita y desea. Nada nos dura, nada. Actualmente con un clic lo tienes todo y la paciencia se está perdiendo, se quiere todo en todo momento y muchas veces no puede ser así. Es por eso que debemos fomentar esta virtud, porque si no es así cuando la juventud sea adulta y les cueste hacer algo o se cansen de ello lo cambiarán por otra cosa y así poco a poco no avanzaremos, sino que retrocederemos e iremos a mal. Juan Villanueva Llul. València.