Los valencianos comenzamos a estar cansados del teatro legal: solo con ver la televisión y leer la prensa, se ve que es más de lo mismo. Ahora le toca al directivo de la Gürtel en València Álvaro Pérez, conocido como el Bigotes, quien como tantos otros, puso a funcionar el ventilador en su comparecencia en la comisión del Congreso que investiga la presunta financiación ilegal del PP, ya que no tiene nada que perder, por estar condenado, estando a la espera de que el Supremo resuelva su recurso... Hay una frase que me ha hecho gracia, y con descaro dijo: «Yo no he corrompido a nadie, ya eran corruptos», en relación a los pagos en bde la campaña electoral del PP. Además, lamentó que se le citara a él y se hayan quedado en el camino empresarios con algún privilegio, insinuando que tirará de la manta en uno de los juicios pendientes, ya que todos han recibido dinero para sus campañas, añadiendo que él no llevó nada de nada en València ya que Engloba se lo llevaba todo. ¿A cambio de qué?, pues igual que nosotros, pero con otros empresarios, según dice el exdirectivo de Orange Market. En conclusión, parece que en este negocio o tienes amigos o familiares en la política o en los organismos o no te comes un rosco. Enrique Fernández Iniesta. València.