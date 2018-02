¿Quién controla las ITV?

Soy vecino de L´Eliana y ahora me entero de que seré el único vecino de esta localidad que pasa la revisión en la ITV de San Antonio. Tengo 82 años y una furgoneta que tiene 20, Nissan, por cierto, que ha llegado hasta aquí porque cada seis meses la llevo al mecánico y me la pone a punto por 80 ó 90 euros. Primero pagas, y después de treinta acelerones te sacan que contamina. Cada 6 meses la tengo que llevar al mecánico, y sólo la gasto para ir a por el pan y la prensa, pues esta pareja de ancianos ya no está para más€ con averías como que «el tapón del aceite suda, pero no gotea» se quedarán a gusto. Si tanto contaminan los diésel, ¿por qué no preguntan en el aeropuerto de Manises cuántos aviones llegan y salen a diario? Y para el señor presidente, ¿hasta cuándo los 40 euros de la segunda revisión? Ya está bien de abusos. Manuel Iborra. L´Eliana.