Libertad de expresión

Por mi trabajo, he tenido relación con la cultura desde siempre; por eso me parecen intolerables las tres esperpénticas situaciones que se han dado estos días. Quien condena a un rapero por criticar al sistema debe desconocer que la música es un vehículo ideal para transmitir el descontento de la ciudadanía; de la misma manera, la jueza que ha secuestrado un libro sobre el narcotráfico en Galicia no sabe que gracias a los libros las personas albergamos la posibilidad de conocer, saber€ y tener espíritu crítico; y, desde luego, la dirección de Ifema no tiene ni idea de que el arte también ha de tener ese punto de transgresión, de provocación para remover conciencias.

Pero en estos tres casos, afortunadamente, el efecto ha sido el contrario al deseado ya que mucha gente se está movilizando de alguna manera y por distintos medios, para condenar estas actuaciones. Urge, pues, derogar la ley mordaza, origen de estos –y otros muchos– despropósitos que nos están haciendo retroceder a tiempos muy oscuros de nuestra historia reciente.

¿Patriota? Siento vergüenza de un país que celebra una letra del himno ñoña y casposa mientras no mueve un dedo para proteger o apoyar a quien discrepa, critica o cuenta chistes sobre golpistas o religiosos. ¿Español? Me indigna una parte de esta sociedad que se rasga las vestiduras cuando se señala o acusa al poder establecido (político, religioso, judicial o periodístico) pero que aprueba que nos gobierne el partido más corrupto de Europa. Sí, el mismo que está cercenando nuestros derechos y libertades individuales.

Por todo ello, exijo la dimisión de este gobierno y pido a la ciudadanía –yo también– que despierte, que se movilice; un día sí y otro también. Es más necesario que nunca. Óscar Campos Caudé. València.