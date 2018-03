No es solo el IPC

Es la tercera carta que escribo sobre las pensiones y agradezco a este periódico su publicación. Parece que los partidos políticos se creen que los pensionistas que cobramos pensiones de 300, 400... menos de mil euros al mes, pedimos el IPC. Pues no. ¿Alguien cree que con la subida del IPC es suficiente? Me han subido 1,23 euros, ¿así se soluciona nuestra miseria? Solo Movistar me ha subido este mes 5 euros la factura, por lo que ya pierdo poder adquisitivo. Y la ministra Bañez dice que somos unos priviligiados, lo dice el PP en general, qué verguenza.

A continuación unos numeritos: el rescate de la banca, 60.000 millones; la plataforma Castor, 1.200 millones; el rescate de las autopistas, otros 2.000-3.000 millones; el fraude fiscal, más de 60.000 millones... y todo lo pagamos nosotros.

En fin, ni una sola pensión, de ningún tipo, debería estar por debajo de los mil euros, que irán desapareciendo; somos mayores y parece que es lo que quieren, nos iremos a la residencia del cementerio. Sí hay dinero, lo que no hay son gobernantes honestos; quizás alguno, pero no se oyen. Joan Carbonell. València.