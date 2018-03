Villanueva de Castellón, la destinació oblidada

Un any més la mateixa història de sempre. El Metro de València ha confeccionat els seus horaris especials per a les Falles 2018 i ha tornat a deixar al marge el tram entre Picassent i Villanueva de Castellón. Els caps de setmana del 3 i 4 i del 10 i 11 a l´igual que a partir del dia 15 de març, l´empresa, en teoria, pública, deixa al marge al ramal de la línia 1 que comprèn des d´Omet fins a Villanueva de Castellón. Metrovalencia es defèn amb l´excusa que gestiona els recursos de la millor forma possible o que per la falta de personal no poden ficar ni un sol servici especial cap a aquesta localitat de la Ribera Alta. La bona qüestió és que es reforça el servici en totes les línies (també la línia 1) però deixant sense dit servici al tram.

Aquesta situació és la tònica durant tot l´any. Un dia laboral qualsevol hi ha 1 metro cada 45 minuts, però segons els dirigents de l´empresa, teòricament, pública, tenim prou de servici. Si el servei que se dóna sense haver cap festivitat ja és deplorable, en Falles, el seu impacte es multiplica per 10, entre d´altres coses, perquè les estacions de la zona de la Ribera s´omplin de gent que vol anar a València. També és de jutjat de guàrdia, que l´últim metro cap a Villanueva de Castellón, isca a les 21:05 des de la capital, ja siga Falles o en un dia laboral normal quan hi ha gent que acaba la seua jornada laboral a les 21:00.

Tant Metrovalencia com la Conselleria d´Infraestructures estan demostrant que el tram des d´Omet fins a Villanueva de Castellón el tenen oblidat, maltractat i marginat. És culpa dels viatgers de la Ribera que FGV tinga eixe dèficit ? Per què se reforça tant el servici cap a Torrent Avinguda o Torrent, que tenen una freqüència immillorable, i cap a Villanueva de Castellón no? Públicament, Metrovalencia no ho dirà, però em remitisc al fets i és que per a l´empresa depenent de la Conselleria d´Infraestructures, els usuaris d´aquest tram de la línia 1 sempre serem usuaris de tercera categoria. Adrián Ortiz Riera. Alberic.