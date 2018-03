Despedida de Luis de Guindos

Estimado Luis de Guindos, en tu despedida te voy a decir que nunca me creí la rápida caída del sistema financiero español. Nunca creí que en cuestión de meses casi todos los bancos/cajas lo hacían todo mal, salvo unos pocos benditos escogidos. Nunca me creí que ante esa catarsis financiera que nos hiciste vivir, tuviéramos un supervisor que no supervisaba y unas auditoras que no auditaban pero que, lógicamente, nunca castigaste.

Quizá esta trama fue un encargo tipo «ahí en España tenéis mucha cosa financiera... Haz lo que tengas que hacer y redúcelo a tres instituciones». Ahora con tu nuevo cargo llega el pago por tu misión cumplida. Por el camino hemos perdido puestos de trabajo, ahorros y a la Comunitat Valenciana la dejásteis financieramente pelada. Para más humillación llegó un mago de ojitos azules y gafitas y en minutos convirtió en rentable la caja que os empeñásteis en hundir. ¡Caray, tendríais que hacerlo presidente del Gobierno! ¡Vaya tipo tan listo!

Perseguísteis prácticas financieras bien asumidas por el sistema, y que conocías y tolerabas en tu anterior etapa como responsable de aquella reputada consultora. Tras un sinfín de contradicciones, ahí seguimos los valencianos, cada uno como puede. Tu nuevo puesto, tu objetivo, es bueno para España, con eso me quedo, ahora te vas riéndote, adiós... yo sigo en Valencia y cada vez que paso por la calle Pintor Sorolla me pregunto si puedes dormir bien. Laura Gallego Gramaje. València.