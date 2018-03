Jordi Sánchez, El Breve

¿De verdad pretendía ser Jordi Sànchez el nuevo president de Catalunya? Una persona que en medio de un debate en directo de televisión llamó por dos veces «idiota» a otro tertuliano que no compartía todas sus ideas y que nos llama «Països Catalans». Una persona que se sube al techo de un vehículo de la Guardia Civil para arengar, cual mariscal de campo a una muchedumbre hasta conseguir que los agentes del orden acabaran atrincherados por la violencia desatada. Una persona que ondena y tilda de «actuación desproporcionada» por parte de los agentes de la ley en esa fecha en concreto y posteriores, pero que ya parece no recordar la misma o más grave actuación de otros agentes de la ley el 15M mientras agachen la cabeza y les obedezcan...

¿De verdad queremos a este tipo de mal llamados políticos, sean del partido que sean, llenos de pedantería y absurda retórica en nuestro país? ¿No nos basta con la patética imagen que proyectamos al exterior, dentro incluso de la propia UE? Yo no los quiero, no es lo que me enseñaron. Oscar Plumed Tortajada. Rincón de Ademuz.