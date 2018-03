elicito a Joan Carbonell por lo acertado de su carta al director bajo el título No es sólo el IPC. Y lo felicito porque, al igual que él, otros muchos estamos en esa línea aunque no sea nuestra situación. Porque no tenemos que luchar por lo personal, sino por lo general: salarios y pensiones dignos en principio; después, cuanto proceda para que el mantenimiento del poder adquisitivo sea una realidad en toda la sociedad. Antonio Giménez López. Torrent.