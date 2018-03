Mis dos levantes

Acabo de oír en la Cadena Ser que, de los tres triunfos de los equipos valencianos este fin de semana, quizás el más trascendente haya sido el del Levante UD en el campo del Getafe. Porque le aleja de los puestos de descenso y porque rompe la racha de cuatro meses, quince jornadas, sin ganar. A pesar de eso, Levante-EMV del pasado domingo, en su edición de Valencia, dedicaba en portada 200 cm2 con foto a todo color al triunfo del Valencia CF en Sevilla (meritorio y valiosísimo, sin duda) y a su pie, tan solo 10 cm2 en marrón y blanco (sin foto, claro) a un triunfo del Levante UD que le permite soñar con la permanencia.

No me entusiasma la denominación que de nuestras tierras se hace desde Madrid, pero soy aficionado del Levante UD desde pequeño y lector de Levante-EMV desde que José Ombuena acabó con la credibilidad, al menos para mí, de Las Provincias. Y me duele comprobar cómo, para los redactores de mi diario, mi equipo será siempre de segunda. Es una pena. ¡Con lo que me gustaría ver en la camiseta de mi equipo el logotipo del diario homónimo de mi ciudad! Enric G. Jorro. València.