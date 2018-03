El triunfo de las mujeres

¿De modo que «la mujer no podía hacer nada»? Vaya, pues sí que han cometido un buen error los que decían esto€ Algunos no se han dignado a sacar en televisión lo que han hecho nuestras bravas mujeres, pero ellas han triunfado contra toda clase de injusticias, se han elevado sobre todos los obstáculos que la gente de poder les ha impuesto y han triunfado para conseguir de una vez por todas lo que les corresponde por derecho. Y no pararán hasta conseguirlo para demostrar a todo el mundo que, como madres del mundo, tienen todas las agallas para poder volver a poner las cosas en su sitio y que cada ser humano viva su vida como la tiene que vivir, sin agobios, sin trampas y con la dignidad noble y libre ya de cadenas, que en lugar de dejar vivir nos hacen, por el contrario, la vida imposible. ¡Viva la mujer española! Enrique SanValero. València.