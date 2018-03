Militarización

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la palabra militarizar como infundir la disciplina o el espíritu militar; someter a la disciplina militar; dar carácter u organización militar a una colectividad. Y esta palabra es la ocurrente del alcalde de València, Joan Ribó, cuando los comerciantes valencianos que pagan sus impuestos le protestan ante la competencia desleal de la venta callejera, contestándoles que procurará que esta competencia no se dé, pero que por ello no va a militarizar València en Fallas. Me parece curiosa tal ocurrencia cuando este año, para seguridad de todos frente al terrorismo, se cierran por primera vez al público calles cercanas a la plaza del Ayuntamiento, se observan furgones policiales cortando otras y vigilancia de patrullas a pie por las vías más céntricas.

También para subir al balcón del ayuntamiento, que dice el alcalde que es democráticamente de todos los valencianos , tiene ocupados a varios agentes, con escáner incluido, para registrar y controlar todas las pertenencias de todos aquellos que quieren acceder. Lo curioso esque todo ello no parece que sea militarizar. Me gustaría hacerle una observación más: como le gusta tanto ir en bicicleta, está obligando a los usuarios del coche, tanto en Fallas como en cualquier momento, a que prescindan del mismo; por ello le sugiero que suprima el impuesto de circulación de vehículos, que, siguiendo con su vocabulario, deje de militarizar más al colectivo automovilístico. Francisco Javier Sotés Gil. València