Hace cuestión de un mes me trasladé a un locutorio que hay al final de la avenida del Puerto de València –el Mar Multi Services– a hacer una llamada telefónica. Volví hace unos días y me llevé una gran sorpresa porque al entrar, el propietario del establecimiento me dio 20 euros ya que, según él, cuando estuve hace un mes, al pagar el importe de la conferencia se me cayeron. Jamás he visto un detalle igual, que dice mucho de la honradez de este propietario. Por todo ello, mi reconocimiento más expresivo para este señor, al cual deseo mucha suerte en su negocio. Sin lugar a dudas, no dejaré de ir a dicho locutorio siempre que tenga que poner una conferencia. Sólo me queda darle públicamente a este señor mis más expresivas gracias. Francisco Cabrera Gómez. València.