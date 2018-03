Parece que en València vamos a pagar un impuesto por tener mascota, un perro, gato, o varios. Quizá lo próximo sea pagar impuesto por tener un hijo, por amar después de todo, por respirar, por ver el sol y la luna. Si se trata de recaudar habrá que pedir explicacionessobre el destino de este montante. No estaría mal que se utilizara al menos para la limpieza de las calles que ,¡oh!, no huelen a azahar, a naranjo, sino que huelen a meado y no precisamente de perros, sino de humanos y a vómitos.

Basta con viajar un poco por España para apreciar la suciedad de València y la limpieza de las demás ciudades. Así pues, si es por pagar, venga, ¡paguemos!. ¿Será por dinero? Pero a ver las contratas de limpieza y el ayuntamiento. ¿eh? A ver si cuando voy a trabajar andando cada día –que el bus tampoco está barato– huelo mejor. Y si hay que pagar por amar, seguiré teniendo a mis mascotas, pagaré como sea... la mirada y el cariño que me dan a cada momento no tienen precio. Eugenia Oller Alba. València.