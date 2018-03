Qui adoctrina en l'odi?

No sóc gens partidari de fer servir paraules grosses ni lletges, però els estats d´excepció o el realisme tràgic les justifica. Hobsbawn va dir allò que les nacions són artefactes inventats amb finalitats polítiques. En el cas d´Espanya, l´artefacte no sols és un invent: també una màquina de fang, segons la darrera troballa semàntica d´Umberto Eco. De manera que l´italià adjudica el símil del fang a la merda. I que el lector disculpe l´escatològic terme. Les circumstàncies superen el decòrum habitual.

Catalunya viu un dels episodis més durs de la seua història que, velis nolis, ens afecta als valencians de manera directa. La corrosió moral és evident. El nacionalcatolicisme que encarnen el PP i Ciudadanos, responen a «la unidad de destino en lo universal» i persegueixen la cristal·lització o el retorn d´unes idees mobilitzadores de masses perilloses. No importa el calibre de la munició: és la «Castispanya» que descriu J. P. Aparicio en l´assaig Nuestro desamor a España.

No han estimat mai Catalunya, i de nosaltres, els valencians, se n´han burlat tant com han pogut. No els importen gens les cultures que, si les fomentaren en lloc d´exterminar-les, podien equiparar l´Estat als països cultes i demòcrates, justos. L´Espanya castellana no perdona: té necrosi en l´ànima obscura i metàstasi concentrada (valga l´oxímoron) en una capitalitat paquidèrmica amb encefalitis crònica. I que no ens evangelitzen dient-nos que generar odi és punible: massa que ho sabem perquè l´hem rebut com un suplici. L´autèntic odi es destil·la en els alambins dels qui volen arrasar tot signe identitari que els fa d´espill i no s´hi reconeixen. Vicent Moreno Mira. València.