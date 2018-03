Hay que escuchar más

En primer lugar, mi enhorabuena por el éxito masivo de la manifestación de las mujeres del pasado 8 de marazo, a pesar de que algunas de ellas su protagonismo este por encima de las demás, pues estando concentrados para la misma, habían parejas que a sus maridos les dijeron que los hombres no podían estar al principio de la manifestación, ya que la movida correspondía a las mujeres. Me acordé de un periodista muy conocido que ese mismo día lanzo un vídeo indicando que las chicas no buscaban peleas como los chicos, y que los hombres deberíamos estar junto a ellas apoyándolas en sus reivindicaciones, quedando demostrado que tanto los hombres como las mujeres cuando creemos que tenemos razón, no escuchamos a la otra parte.

Yo he tenido y tengo la suerte de estar rodeado de mujeres y considero que ese tipo de mujeres están tan enfrascadas en ser mujer, madre y esposa que no necesita salir en los medios. En definitiva, a veces sobran protagonismos y politización para decir la verdad y la razón a los demás. Solo hizo falta ver como los sindicatos ese día convirtieron la igualdad de género en un acto de aumento de sueldo, quitando el protagonismo al día internacional de la mujer, ya que según mi punto de vista se mezclo todo. Enrique Fernández Iniesta. València.