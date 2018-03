Preocupadament ja no és nova una notícia d'un suicidi d'un treballador de l'empresa Foxconn congeguda també com :"la fábrica del suicidis". Tan sols estem començant el 2018 i ja podem parlar d'un nou cas: Li Ming de 31 anys s'ha deixat caure des d'un edifici de la fábrica de Zhengzhou, una de les plantes que ensambla el recentment llançat Iphone X.

No es tracta d'un cas aïllat. Al 2007 un treballador de 19 anys s'havia suicidat colgant-se als serveis de la fàbrica i al 2010 una onada de 14 suicidis van possar de manifest les penúries per les que estaven passant els seus treballadors.

Molts dels treballadors de Foxconn a més de treballar en condicions infrahumanes(60 hores setmanals,7 dies a la setmana, patint humiliacions i castigs) també viuen en els complexos residencials que els ofereix la fàbrica. Dormen de 8 a 12 persones en una mateixa habitació,viuen entre fum i deixalles,etc. Les condicions d'higene i salubritat brillen per la seua absència.

Però no penseu que a l'empresa li es indiferent que els seus treballadors porten, per culpa de la seua feina, una vida tan miserable que els impulse a l'opció final. No, com a solució la fàbrica ha implantant un ingeniós sistema que consisteix en instalar unes reds fora dels edificis per a que quan algú intente llançar-se, caiga damunt d'aquestes xarxes que el rescataran per a que ràpidament puga reicorporar-se al treball,tornant així a la seua desgraciada vida. Tanmateix també els fa firmar un contracte amb una clàusula que els impideix llevar-se la vida. Clarament resulta molt més senzill aplicar aquestes mesures que dignificar les condicions dels treballadors, perquè al fi, per a l'empresa no són més que això : treballadors. Les persones deuen ser una altra cosa.

Diverses organitzacions inclús ONGS porten anys denunciant aquesta situació, però podem imaginar la resposta que estàn rebent per part dels governs ja que Foxconn ha aprovat un acord amb el president Donald Trump en el què s'estipula l'obertura d'una fàbrica a Wisconsin.

Així que quan comprem el nostre Iphone i puguem llegir : "Disenyat per Apple en California, ensamblat en China " sapiguem quin és realment el seu cost. I siguem conscients que no sols és a Xina on es violen els drets laborals,.

Siguem, doncs, conscients de què, passant per l'extracció de coltàn al Congo al seu muntatge en Xina, el nostre Iphone de ultima generació mata moltes vides i nosaltres, vuiguem voreu o no vuiguem, contribuiem a que així siga. I que un dia, quan ja siga massa tard direm : "mea culpa"