Que no nos tomen por tontos

El otro día fui, por primera vez a mis casi 78 años, a una manifestación y se me cayó la cara de vergüenza al ver la cantidad de personas que como yo no estamos de acuerdo con esa miseria que nos quieren subir la pensión. Los jubilados no nos merecemos esto. ¿Cómo es posible que a las personas que votamos para tener un bienestar a nuestra vejez tengan tan poca delicadeza (por no ponerle otro nombre) de burlarse de esta forma tras dar nuestra vida para que ellos tengan la barriga bien llena y todas las comodidades? A nosotros no nos dan nada. Ese dinero lo hemos ahorrado nosotros durante más de cuarenta años cotizando a la Seguridad Social para tener una vejez digna. Luego, estos señores tienen la poca vergüenza de subirnos un 0,25 % cuando el IPC ha subido un 3 %. Me gustaría que el ministro Montoro y el resto de nuestros gobernantes tuvieran durante una temporadita el sueldazo de un jubilado y la gran subida que nos dado, a ver qué cara se les quedaba€ Que no nos tomen por lo que no somos, seremos viejos, pero no tontos. Jesús Clemente. València.