M. Rajoy té raó: de seguir amb la seua política econòmica, no es poden pujar les pensions conforme a l´IPC. Ja hem vist com ha liquidat la hucha de les pensions i l´Estat continua endeutant-se, i açò en un entorn de tipus d´interès molt baixos. Quan aquests interessos pugen, que pujaran, probablement assistirem a més retallades i a una possible baixada de les pensions, de la qual ja està programada.

Mentre no vulga revertir la política laboral, derogant les dues reformes laborals, la del PP i la del PSOE, que han permès tanta precarietat i pèrdua de drets i salaris als treballadors, tindrà menys recaptació la Seguretat Social i la Hisenda Pública. Si afegim que les seues polítiques, entre elles l´absurda en defensa, o la fiscal que no recapta el que es deu i damunt baixa els impostos, a les empreses i persones que més guanyen o tenen, s´entén que no hi ha diners per a sanitat, educació i serveis socials, entre uns altres. Així, i amb les propostes del seu soci Ciutadans, que són més dures i liberals, per açò li criden el partit de l´Ibex 35, no sembla que la cosa puga canviar. L´única esperança són les eleccions de l´any que ve. I no oblidem que unes eleccions municipals van fer caure a un règim corrupte, com va ser la monarquia d´Alfonso XIII. Joan Martí i Serra. València.