Estoy de acuerdo con la afirmación «si se quiere, se puede». Por eso mismo y desde una gestión de la Hacienda pública eficiente, se debe atender todos los frentes del Estado del Bienestar y los compromisos internacionales de nuestra nación. Si una partida no estaba presupuestada y se debe incluir, como es el caso ahora del aumento de las pensiones, tiene que aprobarse y recortar gastos por otro lado para cumplir con todas las partidas. Y en esto están nuestros gobernantes, o deberían.

Pensar que un Gobierno puede hacer lo que le dé la gana sin que esté presupuestado y aprobado, no solo es desconocer cómo funciona un Estado, sino también denota irresponsabilidad, ya que los gestores del caudal público (Gobierno de turno) no pueden hacer lo que les dé la gana. Hasta que los españoles no nos demos cuenta de que los partidos políticos deben ser gestores eficaces de nuestro patrimonio público, nos harán el caso que nos merecemos. Dejémonos de demagogias y pasiones del siglo XIX y avancemos en nuestra democracia. Jorge Fragio Rodríguez . València.