Rescate de la Guardia Civil en Mora de Rubielos

Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a la Guardia Civil por rescatarme el pasado domingo, 18 de marzo. En Formiche Alto, me proporcionaron ropa seca pues la tenía toda mojada encontrándome al borde de la hipotermia, me subieron sobre sus espaldas, literalmente –peso 80 kilos– montaña arriba hasta que nos encontramos con dos de sus compañeros esperándonos con una camilla con la que me subieron un kilómetro más de monte hasta los coches. Todo esto de noche a una temperatura de -1 grados.

Darle las gracias a Paco, vecino de Formiche Alto, que estuvo horas interesándose. Con un fuerte abrazo me despido de vosotros. Gracias por vuestras palabras de ánimo. Sois nuestros ángeles de la guarda. Javier Espert Puig. València.