Un resultado más de sus palabrerías

La noticia de que Francisco López lleva viviendo en sus coche varios días por encontrarse su vivienda de Polop con okupas y la cerradura cambiada a la vuelta de Barcelona, donde estaba cuidando a su madre enferma, es un caso más de lo que esta ocurriendo en España, como consecuencia del apoyo de políticos y asociaciones irresponsables. Me recuerda ese dicho de que en una asamblea alguien proponía confiscar las casas y todos esttaban de cauerdo; o quitar los coches, y todos de acierdo también; hasta que también proponer confiscar las motos, y salta uno de los asistentes: «alto camaradas, que moto tengo yo». Quiero decir que no es lo mismo predicar que dar trigo, y hay personas que viven de los impuestos y no quieren ni respetar el patrimonio del pagador, haciéndoles favores a okupas, vagos y maleantes que han creado sus propias mafias para hacer todo tipo de fechorías, amparados en que las autoridades no hacen nada con este tipo de delitos, ya que los primeros que deberían ir a prisión son los que lanza las maldades en palabras para que les voten, amparados según ellos en que todos tenemos derechos, olvidándose que también tenemos deberes.

Por otro, lado pienso que para un demócrata no debería valer todo,. Con lo que uno quiere para los demás, debería comenzar por uno mismo, desprendiéndose, por ejemplo, del sueldo para crear puestos de trabajo y que todos vivan de su esfuerzo, y no a costa de los demás. Así que la mejor de las culturas no es dar las cosas de otros y disponer de las propias pagadas por los ciudadanos. Enrique Fernández Iniesta. València.