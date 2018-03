El olivo del parc de Marxalenes

Somos los alumnos de 1º bachiller de Biología y Geología y de 3º ESO PMAR del IES EL CLOT de Valencia y queremos hacer constancia de que en la publicación «Los mejores árboles en 5 rutas» del pasado 21 de marzo la foto que ilustra el texto es un olivo centenario, Olea europaea L., que no está en el Parc de la Rambleta sino en el Parc de Marxalenes y el olivo se encuentra junto a la Alquería de Barrinto, de origen medieval y que actualmente alberga una biblioteca. Utilizamos el parque de aula y como recurso didáctico. Con nuestra profesora de biología y geología, Carmen López Valiente, hemos salido varias veces para ver la vegetación del termomediterráneo in situ y los cambios que va presentando a lo largo de las estaciones. Además de conocer ejemplares monumentales como el olivo de la foto también hemos visto flora alóctona como melias, jacarandas o tipuanas. Hemos recorrido los diferentes paseos: del chopo, del sauce, del pino, de la carrasca € viendo las especies vegetales, reconociendo sus características y usos. También hemos visto el Ginkgo biloba puesto que es el símbolo y protagonista del parque, elegido por su gran capacidad de adaptación. Hemos aprovechado el parque para ver flora medicinal, ornamental y frutales, así como las esculturas dedicadas al agua. También hemos visto la laguna, el ullal, con la vegetación que lo rodea: acantos, lirios y parejas de ánades reales (Anas platyrhynchos). Nos ha llamado la atención uno de los cinco itinerarios: la ruta 3 «un viaje por el mediterráneo», ya que incluye un eucalipto situado en el Cementerio. El género Eucalyptus, de la familia de las mirtáceas, tiene su origen en Australia, pero no en el mediterráneo. Carmen López Valiente y sus alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria El CLOT. València.