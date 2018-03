La València dels valents

Divendres 23 de març, al terrat del Centre Octubre de València, on velles teulades i bells campanars afalaguen la vista, l´ acte «Judici a una època» va atraure mig centenar de persones, que atentament van escoltar quatre paladins de la lluita contra la corrupció gràcies als quals la banda criminal ja no governa la Generalitat. Enrique Santiago, advocat de l´acusació popular dels papers de Bárcenas en el cas Gürtel; José Luis Romero, advocat de l´acusació popular de Brugal; Rosa Pérez Garijo, denunciant de Taula; i Ignacio Blanco, denunciant de la Fòrmula1, parlaren de la soledat, les amenaces, les substitucions de fiscals incòmodes... que van fer del treball democràtic una tasca heroica. Molta gent diu que tots són iguals, que si no ho hagueren fet ells ho haurien fet altres, que la corrupció és part natural del ésser humà. De fet les paraules «política» i «polític» són els nous tabús en converses d´amics, chats i whatsapps. Tanmateix, per fer fora els corruptes cal fer política, i moltes vegades les persones que treballen per l´ honestedat són les menys votades i les menys reconegudes per eixa societat desagraïda. Ana Gómez García. Rocafort.