Ignacio Escolar, periodista, se queja de que los políticos del PP aplaudan a Cristina Cifuentes cuando entre otras frases dice que va a presentar una querella contra el citado por informar, en su criterio, de forma calumniosa sobre el tema de su máster universitario. Pero lo de los aplausos está de moda, incluso se llega a aplaudir a aquel que detenido por la justicia ha delinquido. Esto viene a colación respecto de Clara Ponsatí, que va en Escocia por la calle y le aplauden cuando está reclamada por la justicia española por haber participado en las estructuras golpistas catalanas contra el Estado de Derecho español. Incluso en Escocia le han ayudado con dinero para que se pague su defensa y otros gastos. Creo que no se ha explicado bien lo que han hecho estos secesionistas y en cambio ellos no paran de decir calumnias contra el Gobierno español. Está claro que todo aquel que delinque tiene que pagar por ello, y no está claro que los independentistas belgas y escoceses fracasados en sus intentos –y con estos últimos la directora del colegio donde da clases Ponsatí,y la primera ministra escocesa– estén diciendo de España que es un Estado opresor. Cuánta ignorancia.. Francisco Javier Sotés Gil. València.