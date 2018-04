El reciclatge dóna molt a parlar i sol posar dels nervis a la gent. Tant a la que està a favor com a la que no. Amb dades preses de l´Eurostat obtenim uns resultats sobre el reciclatge, com a mínim, curiosos: per exemple el país europeu que més recicla és Estònia i Espanya es troba en el divuitè lloc. Hi ha una gran quantitat de llegendes negres i sòries al seu voltant: és un esforç inútil, els camions barregen l´escombraire reciclat, no s´obtenen beneficis, etc. Creieu que es positiu que en cada casa es recicle diàriament?

Em pareix molt correcte que ens obliguen a reciclar, però això no és l´únic que ha de fer el Govern espanyol, ja que si no aplica mesures més contundents a les empreses no aconseguirem res. L´esforç individual de les llars familiars representa una xicoteta proporció si ho comparem amb la brutícia que provoquen les indústries. A Orba, el meu poble, ara han començat la recollida de fem, feta amb molt bona intenció i amb fonaments molt positius de cara el medi ambient, cridada el porta a porta. Aquesta consisteix a traure cada dia una mena d´escombraire i així el camió s´emporta cada dia el que pertoca, tot reciclat, per suposat.

El porta a porta em pareix una idea fantàstica, però penseu amb el fet que alguns pobles reciclen s´arriba a molt? D´acord, un gra d´arena, és un gra d´arena i tota pedra fa paret. Però no creieu que s´haurien de prendre mesures mes dràstiques de cara a les empreses que no reciclen o que per exemple directament fabriquen els envasos de llet de cartró, no podríem fer com es feia abans, que en el cas de la llet es feren pots de vidre i que aquests es tornaren a la tenda i que allí te l´ompliren?

Una altra cosa de la qual me n´he adonat es que fem poc escombraire orgànic i en canvi de envasos (ja que les empreses no estan envasant el producte com cal) en fem deu vegades més. Així per compte de tirar tant d´escombraire no seria millor que les empreses es proposaren fer alguna cosa d´aquestes de entre altres? A més hi ha altres dades que ens carreguen més de pessimisme com per exemple que Espanya està a la cua dels països que menys recicla, que en tota la comunitat valenciana sols hi ha un poble que recicla com cal. També que els països més industrialitzats com Xina, EE UU i Índia son els que menys reciclen.

El reciclatge hui en dia s´està fent cada vegada més popular entre la gent, la qual cosa és un aspecte molt positiu, però amb això no estem fent el suficient per cuidar el planeta. Una cosa ha de quedar clara independentment del que facen les fàbriques hem de reciclar si volem cuidar el nostre planeta i deixar-los un planeta cuidat als nostres predecessors. Ryan Benedict Bloch Escales. Orba.