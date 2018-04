Qué suerte vivir en la democracia en España, elegimos a nuestros representantes con un sistema electoral proporcional, nuestros legisladores están preparados con titulaciones, máster, idiomas... Legislan socialmente impecable, no hay pobreza y las pensiones son justas además tenemos un índice de paro ridículo. Como no hay delincuencia de guante blanco, tenemos mucho dinero para educación y sanidad. El poder legislativo es justo de verdad y el Gobierno hace su trabajo a la perfección. Esto es una maravilla, lástima que me tenga que despertar y volver a la cruda realidad. Miguel Ángel Rodríguez Reynaldo. València.