Despertem la consciència

Fins a quan seguiran els valencians confiant en la bondat de l´Estat espanyol i els seus governants? Les seues polítiques de invertir i retornar poc, si és que arriben a materialitzar-se, llastren i hipotequen la nostra economía, lesionen i perjudiquen la nostra salut i benestar, condemnant-nos a deficients i escassos serveis, i a milers de persones a la misèria. La nostra joventut té un futur preocupant, que els obliga a emigrar o a treballs precaris i mal remunerats, i una vellea dolenta. Per als diferents òrgans i aparells de l'Estat, les paraules igualtat, justícia i equitat no estan en el seu diccionari quan parlen dels drets dels valencians.

Els partits estatals tenen ací als seus representants molt contents de ser mers administradors d´indigències i fre de contenció de justes necessitats. Hi ha certes protestes, que no passen d´ací, i segueixen la majoria justificant-avalant aquestes actuacions, aprofitant la ignorancia i desinformació del nostre poble. Ofrenen i rendeixen homenatge als discriminadors que enganyen i manipulen, com es ve fent des de fa 300 anys, els últims 50 anys agitant el perill català i el seu contagi, perquè no ens rebel·lem, i seguim pagant i callant. Un poble digne i amb consciencia de ser qui és deu reaccionar i no deixar-se agraviar, humiliar i marginar per més temps. Joan Martí i Serra. València.