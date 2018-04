Me extraña enormemente el malestar que ha producido en algunas personas que el Tribunal Constitucional haya votado a favor de seguir otorgando conciertos a colegios de solo chicos o de solo chicas. Personalmente, no es mi problema porque no tengo hijos. No obstante, creo que siempre está bien facilitar las ayudas necesarias para que los padres puedan ejercer su libertad de elección de centro escolar; mixto o separado, según los motivos que les parezca bien. El dinero público es de todos.

Haciendo cuentas. En el curso 2014-15, la subvención pública por alumno en los centros concertados fue de 2.726 euros. Teniendo en cuenta que hay en España cincuenta colegios de educación separada concertados, la cantidad anual ascendió a 68.150.000 euros, suponiendo 500 alumnos de media por colegio. Desde luego, a mí me parece más importante invertir el dinero en este concepto, que no, por poner un ejemplo, en estudios sobre el lenguado senegalés (¡¿?!), que recibieron subvenciones oficiales en nuestro país en 2015 por valor de medio millón de euros. Álvaro Carrero. València.