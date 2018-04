Prodigiosa EMT y un poco más

Las Fallas 2018 han sido un gran acontecimiento social y económico, como de costumbre. Valencia está en el mundo, lástima que otros responsables no estén a la misma altura. En primer lugar, el «panfleto / festejos fallers» que empleados de la EMT entregan a los ciudadanos, està en valenciano/catalán y en inglés. Entonces, ¿cómo es posible que el español estuviera suprimido? ¿Qué pasa, que los españoles venidos de todas partes de España, debían conocer idiomas distintos al español? Demencial, Sres. dirigentes, demencial. TV- BUSI en el autobús: durante mucho tiempo la información era siempre la misma o, lo que es lo mismo, nunca actualizada. Información en los paneles informativos de las paradas, imposible entenderlos, además cuando ponen DESV (se supone Desvío) ¿hacia dónde había que ir?, Nunca se ha sabido, información fallida. Autobuses fue un desastre, apenas información adecuada, otros completos y a seguir esperando durante largos minutos. Por cierto, en la parada Pl. España esq. M. Marzal el panel informativo no está disponible desde hace aprox. 14 meses, ¿es esto correcto? Demencial, Sres. dirigentes. A todo esto la contaminación ha sido superada con creces por la bajada de sincronización de los semáforos, siendo innumerables los atascos, no ya en Fallas sino todos los días de la semana

Bueno y no digamos los baches en el 90 % de las calles de nuestra ciudad y, en particular de las céntricas. A modo de ejemplo, la calle emblemática Colón es una auténtica «pista forestal»; no pasas 10 metros sin que exista un bache, incluso en los carriles para el autobús. Demencial Sres. dirigentes y autoridades. Pónganse a trabajar en pos de la ciudadanía que pagamos los impuestos para mejorar el sistema, no solo para que Uds. cobren unas buenas retribuciones, dietas y otros.

Por último autorizar el botellón, manteros, venta mochilera, etc. en las calles, es inconcebible. A muchos valencianos, además, nos gustaría que nuestro alcalde que es de Valencia, tercera capital de España, por lo menos en los actos de protocolo y los de representación fuera con corbata como distinción de buena cortesía en la vestimenta, como corresponde a la primera autoridad de la Ciudad. Fernando Blas Iniesta. València.