Ben entesa caritat

Allò fàcil, també políticament correcte, en el moment actual d´extracció d´ensenyances del cas Cifuentes –que bé podria ser el cas Universitat– passa per circumscriure´l a una anècdota puntual. Per tal de no assentir de manera massa crèdula, propose una investigació molt simple: ¿quants professors universitaris, funcionaris fins a la jubilació, començaren exitosament i meteòrica una carrera docent, després de fracassar, reiteradamente de vegades, en oposicions de secundària, inclosa la formació professional? Aportaria dades enormement interessants, amb què hauria que comptar a l´hora de sospesar la sinceritat i profunditat –o el contrari– de tots aquells que s´omplin la boca defensant l´educació de qualitat.

Complementàriament, caldria vore la bifurcació, obsessivament perseguida en Espanya, darrerament amb l´ajut de Bolonya (seguint la locomotora d´Europa), entre l´ensenyament secundari i el superior. D´una banda, la incomunicació; de l´altra, el vassallatge. Limitant-me al segon: tothom sap que, almenys en intenció, la categoría d´associat s´introduí per aportar a la universitat experiències per a ella interessants, però començades, i crescudes, al seu exterior. Bé, si hom volguera complir amb la llei, ¿hauria una oportunitat millor que la del més sol·licitat dels masters, el de secundària, per aprofitar la informació concreta dels externs dels quals depén, en bona mesura el futur (els recursos humans) del departament o de la pròpia facultat? Contra tota lògica, el que acaba passant és el contrari: que se n´apropien els de casa que, en moltes ocasions, no han xafat mai una aula de secundària, han fugit d´ella com de la pesta o han fracassat en l´accés.

No tinc la intenció de menystenir ningú: ni al turista universitari, ni a l´ingenu. Crec, però, que és hora d´alçar les cartes, sense aquella caritat, pròpia dels que creuen que el Sermó de la muntanya o El manifest comunista, lluny de ser cims del pensament humá, foren pensats per a ells en exclusi0va, com a justificants de l´arbitrarietat i la misèria amb què pretenen substituir, tal com permeten les portes giratòries, la competència noble. Francesc Morató. València.