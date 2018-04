Mal funcionament de la dirección de política inclusiva a València

Em dirigisc a vosté per a parlar d´una situació que es podria definir com l´exclusiva Direcció Territorial de Política Inclusiva de València. El passat dimarts 10 d´abril, vaig acudir a les 9 del matí a la esmentada DT en l´Avinguda de l´Oest. A l´entrada em van preguntar on anava, vaig contestar que al Registre, em van contestar «¿tiene cita previa?». Estranyat vaig dir que només volia presentar una sol·licitud, em tornaren a dir que necessitava cita prèvia, que dins hi havia un ordinador on podia demanar-la o en el 012, però per a hui no me la donaven. També em donaren un paparet en tres direccions on podia registrar-la en el dia.

Vaig fer altres coses pel centre i em vaig dirigir a una de les direccions del paparet, la del Passeig de l´Albereda. Allí vaig presentar, sense cap problema, la meua sol·licitud. Vaig comentar el que m´havia passat per saber si era una qüestió general, m´explicaren que no; només afectava a la Direcció Terrtorial de València de la citada conselleria, de fet en Alacant i Castelló no fa falta cita prèvia. Naturalment vaig presentar una queixa en aquell mateix moment. Posteriorment he comprovat en el 012 que, efectivament, és una exclusiva de València.

Ara pregunte. I si algú arriba per presentar un escrit que té un plaç determinat en el últim minut en el que està obert el registre? I les persones majors, que depenen de dita Conselleria, han de fer més d´un viatge?, han de saber usar internet? Resumint, em sembla un desgavell que calga demanar cita prèvia per registrar qualsevol document en qualsevol administració pública. Demane, al qui tinga la potestat, que reflexione i elimine la necessitat de la cita prèvia per acudir al registre. No sé res de Dret, però em pareix discutible que la mesura siga legal. Josep Pérez Sanchis. València.