Títulos, másteres y otros

Por fin ha salido a la luz el máster o no de Cristina Cifuentes. Creo que tenemos que dar las gracias por este hecho ya que destapa todo lo que se mueve alrededor de los másteres, pues no es el único caso que ha habido y hay pero, si no se pone remedio, habrá muchos más. El caso es que se le da tanta importancia a tener uno o más másteres, que hay hasta por debajo de las piedras y eso tiene su trampa, como siempre. Por este hecho se está echando piedras a la universidad pública porque ha sucedido en una de ellas, pero habría que mirar en la universidad privada, que no se queda atrás.

No sólo ocurre que alguien necesita un máster para un determinado puesto o para agrandar un currículum, sino que también ocurre al contrario. Es decir, si aun teniendo un buen currículum, alguien de una determinada universidad decide que esa persona no hace ese máster o doctorado pues... no se acepta. El caso es que si la persona rechazada cree que su currículum es bueno y puede permitirse el lujo (porque es un lujo dejar casa, trabajo, amigos, familia...) de desplazarse a otra universidad, lo hace sin ningún problema y con muy buenos resultados ¿Sabemos también lo que cuesta entrar a impartir clases en la universidad? ¡Imposible! porque va en la misma línea. Encarna Planells. València.